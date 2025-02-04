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Регион
4 февраля, 06:56

Макрона обвинили в подготовке государственного переворота во Франции

Французский политик Филиппо обвинил Макрона в подготовке госпереворота

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

Президент Франции Эмманюэль Макрона задумал провернуть государственный переворот в стране, уверен французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Таким прогнозом он прокомментировал статью газеты France Info о том, что назначение главой Конституционного совета Франции Ричарда Феррана даст главе государства шанс выдвинуться на третий президентский срок в случае отмены соответствующего законодательного запрета.

«Его назначение вовсе не случайность! Макрон готовит свой государственный переворот», — написал Филиппо и и потребовал отстранить от должности президента.

К слову, рейтинг одобрения Эмманюэля Макрона упал до рекордно низкого уровня. Во время опроса в конце января 79% французов оказались недовольны его деятельностью на посту президента Франции. Это самый низкий показатель с момента вступления политик в должность. Российский сенатор Алексей Пушков и вовсе считает, что Макрон рискует стать первым президентом современной Франции, который вынужден будет оставить должность раньше срока.

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Андрей Бражников
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