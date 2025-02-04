Артемий Панарин пошутил на тему своего долга перед ФНС

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал ироничное заявление о своей налоговой задолженности в России.

В своем Instagram* Панарин опубликовал фотографию, на которой запечатлена его рука с кнопочным телефоном на фоне хоккейной арены. В списке контактов можно увидеть его близких: супругу Алису, бабушку, дедушку и маму, а также ФНС. Хоккеист ранее подчеркивал, что предпочитает кнопочные телефоны и редко использует планшет для социальных сетей.

«А я думаю, кто с незнакомых бомбит?» - добавил он в комментарии к посту.

Панарину 33 года. Он начал свою карьеру в НХЛ в сезоне 2015/16 с «Чикаго Блэкхокс», затем выступал за "Коламбус Блю Джекетс". Летом 2019 года он подписал семилетний контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс" на сумму 81,5 миллиона долларов.

Ранее Mash сообщил, что российский форвард Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который заслужил статус самого высокооплачиваемого хоккеиста, задолжал налоговой 75 тысяч рублей. Уже несколько месяцев спортсмен, выступающий за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», не может погасить долг перед службой.