В Петербурге создадут комиссию по эвакуации населения и культурных ценностей
В Санкт-Петербурге хотят создать эвакуационную комиссию, которая начнёт работать и в мирное, и в военное время для обеспечения безопасности граждан. Соответствующий проект постановления уже находится на антикоррупционной экспертизе, его текст опубликован на сайте городской администрации.
«Согласно постановлению губернатора Санкт-Петербурга об эвакуационной комиссии, постановлено создать Эвакуационную комиссию, утвердить о ней Положение, контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Разумишкина Е.Н.», — говорится в документе.
Данные меры принимаются в рамках постановления «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», утверждённого президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2023 года. Комиссия будет координировать работу эвакуационных органов, в том числе планировать, готовить, обеспечивать эвакуацию населения и культурных ценностей. Участниками станут руководители органов образования, здравоохранения, культуры, транспортных организаций, органов внутренних дел и ряд других представителей. Также предстоит добиться слаженности в деятельности органов власти и комиссии.
Ранее российский лидер Владимир Путин посетил залы постоянной экспозиции античного искусства Эрмитажа и ознакомился с результатами работы реставраторов. Во время визита его сопровождала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она представила президенту концепцию нового филиала Эрмитажа.
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