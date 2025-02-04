В Петербурге создадут комиссию по эвакуации населения и культурных ценностей

В Санкт-Петербурге хотят создать эвакуационную комиссию, которая начнёт работать и в мирное, и в военное время для обеспечения безопасности граждан. Соответствующий проект постановления уже находится на антикоррупционной экспертизе, его текст опубликован на сайте городской администрации.

«Согласно постановлению губернатора Санкт-Петербурга об эвакуационной комиссии, постановлено создать Эвакуационную комиссию, утвердить о ней Положение, контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Разумишкина Е.Н.», — говорится в документе.