Россияне потратили миллион с кредитки, чтобы сбежать с Мальдив и спасти дочь от ампутации
10-летнюю москвичку спасли от ампутации пальца после отпуска на Мальдивах
Российские туристы потратили миллион рублей на экстренное возвращение с Мальдив, чтобы спасти свою дочь от ампутации, сообщает aif.ru.
Ирина и Рустам прибыли на курорт вместе с десятилетним сыном и четырёхлетней дочерью, оплатив отпуск с помощью кредитной карты и планируя сэкономить после возвращения. Однако на третий день отдыха их планы нарушились из-за травмы младшей дочери — во время игры в салки девочка сильно прищемила палец.
«Мы не сразу поняли, откуда доносится этот ужасный крик. Когда открыли дверь, то увидели, что палец нашей дочери стал тёмно-фиолетовым и был в крови», — рассказала Ирина.
Из-за удалённости острова врач, который обслуживает несколько курортов, смог приехать только к вечеру. У него не оказалось нужных медикаментов, и он лишь порекомендовал не мочить повреждённое место и менять повязку. Ночью у девочки поднялась температура, и родители решили вызвать катер за 40 тысяч рублей, чтобы добраться до Мале.
В клинике ей дали только мазь с антибиотиком, но улучшений не наблюдалось. В итоге семья решила вернуться домой, купив билеты за миллион рублей в кредит.
По прибытии в Москву врачи сообщили, что девочка могла потерять палец, если бы не вернулась вовремя. В результате ей была проведена срочная операция, которая позволила сохранить руку.
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