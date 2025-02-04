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Регион
4 февраля, 12:54

Лукашенко пообещал разобраться с выводом валюты за границу инвесторами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ужесточить ограничения по выплате дивидендов в иностранной валюте зарубежным инвесторам.

«Дивиденды выводят. Они что, лично сами заработали эти деньги? Скудную зарплату нашим людям заплатили, сами смотались за границу и вывели еще деньги. Это что, нормально?» — цитирует его «БелТА».

По словам Лукашенко, генпрокурор Белоруссии доложил ему о выводе сотен миллионов долларов за пределы страны таким образом. При этом белорусский лидер поручал не допустить ситуации, когда, когда уходящие из республики зарубежные инвесторы необоснованно выводили заработанные в стране валютные средства.

«УхОдите — уходИте», — таким было и остается основное требование главы государства», — говорится в сообщении госагентства.

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А ранее Лукашенко рассказал, что новейший российский ракетный комплекс «Орешник» будет размещён в Белоруссии со дня на день. По его словам, республике будет достаточно одного «Орешника», чтобы обеспечить собственную безопасность.

Александра Вишнякова
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