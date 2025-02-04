Лукашенко пообещал разобраться с выводом валюты за границу инвесторами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ужесточить ограничения по выплате дивидендов в иностранной валюте зарубежным инвесторам.

«Дивиденды выводят. Они что, лично сами заработали эти деньги? Скудную зарплату нашим людям заплатили, сами смотались за границу и вывели еще деньги. Это что, нормально?» — цитирует его «БелТА».

По словам Лукашенко, генпрокурор Белоруссии доложил ему о выводе сотен миллионов долларов за пределы страны таким образом. При этом белорусский лидер поручал не допустить ситуации, когда, когда уходящие из республики зарубежные инвесторы необоснованно выводили заработанные в стране валютные средства.