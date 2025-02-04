Погибшего при взрыве Армена Саркисяна похоронят на Троекуровском кладбище
Армен Саркисян. Обложка © VK / Федерация Бокса ДНР
Главу Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, погибшего в результате взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, похоронят 7 февраля на Троекуровском кладбище.
«Прощание с нашим братом состоится на Троекуровском кладбище в зале прощания 6 февраля с 16.00 до 21.00. Похороны в пятницу, 7 февраля, на Троекуровском кладбище с 10.00», — говорится в сообщении батальона «Арбат».
Напомним, взрыв прогремел в элитном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве утром 3 февраля. В результате погибли два человека: Армен Саркисян, который и был целью покушения, а также смертник, который привёл в действие СВУ. Также три человека пострадали.