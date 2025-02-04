Погибшего при взрыве Армена Саркисяна похоронят на Троекуровском кладбище

Главу Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, погибшего в результате взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, похоронят 7 февраля на Троекуровском кладбище.

«Прощание с нашим братом состоится на Троекуровском кладбище в зале прощания 6 февраля с 16.00 до 21.00. Похороны в пятницу, 7 февраля, на Троекуровском кладбище с 10.00», — говорится в сообщении батальона «Арбат».