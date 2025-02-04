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Регион
4 февраля, 14:40

Низверженному протодиакону Кураеву* закрыли въезд в Грузию

Formula: Грузия запретила на три года въезд в страну лишённому сана Кураеву*

Андрей Кураев*. Обложка © ТАСС / Павел Смертин

Андрей Кураев*. Обложка © ТАСС / Павел Смертин

В Грузии пограничники не пустили в страну лишённого сана священнослужителя Андрея Кураева*, вручив ему документ о запрете въезда сроком на три года. Об этом сообщает местный телеканал Formula. Причины такого решения грузинских властей неизвестны.

Кураев* намеревался посетить Тбилиси по приглашению Педагогического университета им Сулхан-Саба Орбелиани. Он должен был провести лекцию на тему «Тайная история Русской православной Церкви». Мероприятие планировалось на 5 февраля. Университет никак не прокомментировал отмену лекции.

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Как один из самых медийных миссионеров РПЦ Андрей Кураев превратился в русофоба

Напомним, в 2020 году патриарх Кирилл запретил в священнослужении Кураева*, оскорбившего память бывшего настоятеля Богоявленского столичного кафедрального собора протоиерея Александра Агейкина. В 2023 году бывший священнослужитель покинул Россию и переехал в Чехию. Тогда же Минюст РФ присвоил ему статус иноагента. Кураев* придерживался русофобских взглядов и критиковал СВО.

* Внесён в список иностранных агентов Минюста России.

Татьяна Миссуми
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