Три женщины пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Брянскую область
Вооружённые силы Украины нанесли удар по селу Ломаковка в Стародубском муниципальном округе Брянской области с использованием дронов-камикадзе, в результате чего пострадали две местные жительницы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате террористической атаки две жительницы села, к сожалению, получили лёгкие осколочные ранения. Они доставлены в районную больницу, где им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично повреждено одно домовладение», — написал Богомаз у себя в телеграм-канале.
Кроме того, с использованием FPV-дронов Вооружённые силы Украины нанесли удар по селу Новый Ропск в Климовском районе. В результате атаки пострадала женщина, которая сейчас находится в больнице под наблюдением врачей. Также частично повреждено административное здание.
Ранее Life.ru рассказывал, что дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области, в результате чего серьёзные травмы получил водитель, а пять детей получили осколочные ранения. Life.ru показывал, что осталось от транспортного средства после удара.
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