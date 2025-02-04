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Регион
4 февраля, 15:34

Три женщины пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Брянскую область

Вооружённые силы Украины нанесли удар по селу Ломаковка в Стародубском муниципальном округе Брянской области с использованием дронов-камикадзе, в результате чего пострадали две местные жительницы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки две жительницы села, к сожалению, получили лёгкие осколочные ранения. Они доставлены в районную больницу, где им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично повреждено одно домовладение», — написал Богомаз у себя в телеграм-канале.

Кроме того, с использованием FPV-дронов Вооружённые силы Украины нанесли удар по селу Новый Ропск в Климовском районе. В результате атаки пострадала женщина, которая сейчас находится в больнице под наблюдением врачей. Также частично повреждено административное здание.

До 8 выросло число пострадавших при ударах ВСУ по Горловке
До 8 выросло число пострадавших при ударах ВСУ по Горловке

Ранее Life.ru рассказывал, что дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области, в результате чего серьёзные травмы получил водитель, а пять детей получили осколочные ранения. Life.ru показывал, что осталось от транспортного средства после удара.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Александра Мышляева
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