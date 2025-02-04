Три женщины пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Брянскую область

Вооружённые силы Украины нанесли удар по селу Ломаковка в Стародубском муниципальном округе Брянской области с использованием дронов-камикадзе, в результате чего пострадали две местные жительницы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки две жительницы села, к сожалению, получили лёгкие осколочные ранения. Они доставлены в районную больницу, где им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично повреждено одно домовладение», — написал Богомаз у себя в телеграм-канале.