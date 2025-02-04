«Фронда и полицаи»: Сталину припомнили включение Западной Украины в СССР перед ВОВ
Степашин назвал большой ошибкой Сталина присоединение Западной Украины к СССР
Иосиф Сталин. Обложка © ТАСС / Фёдор Кислов
Иосиф Сталин совершил огромную ошибку, включив в состав СССР территорию Западной Украины прямо накануне Великой Отечественной войны. Население этого региона было настроено против русских и в своём большинстве стало помогать фашистам, заявил председатель Императорского православного палестинского общества, бывший председатель Правительства РФ Сергей Степашин.
«Я как военный человек хочу сказать, что была допущена Сталиным самая большая ошибка с моей точки зрения. Это присоединение Западной Украины. Мы не успели создать новую линию обороны. <…> Второе — мы получили фронду. Все так называемые западные украинцы, 90% [из них] это были полицаи, воевали против нас», — пояснил он на мероприятии в честь 80-летия Ялтинской конференции в Ливадийском дворце.
По его словам, такой промах Сталина обернулся тем, что нацистские идеи разошлись с Западной Украины по всей территории республики, в частности пришли в Киев, Одессу и Харьков. Степашин заметил, что всё это осложнило боевые действия на Украине и заложило «бомбу» на долгие годы. В конечном итоге вылилось в нынешнюю напряжённую ситуацию с киевским режимом.