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Регион
4 февраля, 16:07

«Фронда и полицаи»: Сталину припомнили включение Западной Украины в СССР перед ВОВ

Степашин назвал большой ошибкой Сталина присоединение Западной Украины к СССР

Иосиф Сталин. Обложка © ТАСС / Фёдор Кислов

Иосиф Сталин. Обложка © ТАСС / Фёдор Кислов

Иосиф Сталин совершил огромную ошибку, включив в состав СССР территорию Западной Украины прямо накануне Великой Отечественной войны. Население этого региона было настроено против русских и в своём большинстве стало помогать фашистам, заявил председатель Императорского православного палестинского общества, бывший председатель Правительства РФ Сергей Степашин.

«Я как военный человек хочу сказать, что была допущена Сталиным самая большая ошибка с моей точки зрения. Это присоединение Западной Украины. Мы не успели создать новую линию обороны. <…> Второе — мы получили фронду. Все так называемые западные украинцы, 90% [из них] это были полицаи, воевали против нас», — пояснил он на мероприятии в честь 80-летия Ялтинской конференции в Ливадийском дворце.

По его словам, такой промах Сталина обернулся тем, что нацистские идеи разошлись с Западной Украины по всей территории республики, в частности пришли в Киев, Одессу и Харьков. Степашин заметил, что всё это осложнило боевые действия на Украине и заложило «бомбу» на долгие годы. В конечном итоге вылилось в нынешнюю напряжённую ситуацию с киевским режимом.

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