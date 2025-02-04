«Фронда и полицаи»: Сталину припомнили включение Западной Украины в СССР перед ВОВ

Иосиф Сталин совершил огромную ошибку, включив в состав СССР территорию Западной Украины прямо накануне Великой Отечественной войны. Население этого региона было настроено против русских и в своём большинстве стало помогать фашистам, заявил председатель Императорского православного палестинского общества, бывший председатель Правительства РФ Сергей Степашин.

«Я как военный человек хочу сказать, что была допущена Сталиным самая большая ошибка с моей точки зрения. Это присоединение Западной Украины. Мы не успели создать новую линию обороны. <…> Второе — мы получили фронду. Все так называемые западные украинцы, 90% [из них] это были полицаи, воевали против нас», — пояснил он на мероприятии в честь 80-летия Ялтинской конференции в Ливадийском дворце.