В США заявили о возобновлении программ зарубежной помощи

Соединённые Штаты внесли серьёзные изменения в режим временного прекращения помощи и восстановили множество программ, которые были приостановлены. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Мы заморозили иностранную помощь, чтобы мы могли провести обзор этих программ. Сегодня мы сделали здесь исключения для программ, которые в полной мере обоснованы», — отметил госсекретарь.