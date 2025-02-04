В США заявили о возобновлении программ зарубежной помощи
Госсекретарь Рубио: США возобновили некоторые программы зарубежной помощи
Соединённые Штаты внесли серьёзные изменения в режим временного прекращения помощи и восстановили множество программ, которые были приостановлены. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Мы заморозили иностранную помощь, чтобы мы могли провести обзор этих программ. Сегодня мы сделали здесь исключения для программ, которые в полной мере обоснованы», — отметил госсекретарь.
По его словам, исключения в основном касаются программ, которые способствуют укреплению безопасности США и повышают их мощь. При этом Америка не собирается полностью прекращать иностранную помощь. Новая администрация просто хочет сделать её более целенаправленной и соответствующей национальным интересам.
В конце января газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке финансовой помощи другим государствам, что якобы привело к прекращению как военной, так и экономической поддержки Украины. Однако официального подтверждения этой интерпретации от Вашингтона не поступало. Позже стало известно о возобновлении поставок американского оружия на Украину.
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