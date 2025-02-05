В России оценили последствия новой торговой войны между Китаем и США

Новая торговая война между США и Китаем не выгодна для России. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

«Никому в мире, в том числе России, это новое противостояние между Вашингтоном и Пекином не выгодно, ведь оно затронет логистические цепочки по всему миру», — отметил Денисов в интервью телеканалу «Вместе-РФ».