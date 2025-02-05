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Регион
5 февраля, 00:21

В России оценили последствия новой торговой войны между Китаем и США

Сенатор Денисов: Новая торговая война между США и Китаем не выгодна для России

Новая торговая война между США и Китаем не выгодна для России. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

«Никому в мире, в том числе России, это новое противостояние между Вашингтоном и Пекином не выгодно, ведь оно затронет логистические цепочки по всему миру», — отметил Денисов в интервью телеканалу «Вместе-РФ».

По его словам, с момента первого торгового конфликта шесть лет назад ситуация изменилась: Пекин стал значительно сильнее и готов дать более жёсткий ответ на односторонние меры Вашингтона.

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Напомним, Китай ввёл пошлины в размере 10% на нефть, сельскохозяйственную технику и многолитражные автомобили, поставляемые из США. Это стало ответом на введение в Соединённых Штатах налога в 10% на товары, импортируемые из Поднебесной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / amagnawa1092

Артём Гапоненко
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