В России оценили последствия новой торговой войны между Китаем и США
Сенатор Денисов: Новая торговая война между США и Китаем не выгодна для России
Новая торговая война между США и Китаем не выгодна для России. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.
«Никому в мире, в том числе России, это новое противостояние между Вашингтоном и Пекином не выгодно, ведь оно затронет логистические цепочки по всему миру», — отметил Денисов в интервью телеканалу «Вместе-РФ».
По его словам, с момента первого торгового конфликта шесть лет назад ситуация изменилась: Пекин стал значительно сильнее и готов дать более жёсткий ответ на односторонние меры Вашингтона.
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