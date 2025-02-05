Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, высказал мнение, что Украина окажется вынуждена вступить в БРИКС. По его словам, европейские страны не готовы принимать Киев в свой союз, что может подтолкнуть украинское руководство к поиску альтернативных международных партнёров.

Такое заявление стало реакцией на высказывание польского лидера Анджея Дуды, который выразил обеспокоенность тем, что после завершения конфликта на Украине может усилиться международная преступность, а у значительной части солдат ВСУ, вернувшихся с передовой, могут возникнуть серьёзные психологические проблемы.