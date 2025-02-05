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Регион
5 февраля, 04:56

Украине предрекли место в БРИКС, а не в Евросоюзе

Депутат Рады Дубинский заявил, что Украина вступит в БРИКС вместо Евросоюза

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, высказал мнение, что Украина окажется вынуждена вступить в БРИКС. По его словам, европейские страны не готовы принимать Киев в свой союз, что может подтолкнуть украинское руководство к поиску альтернативных международных партнёров.

Такое заявление стало реакцией на высказывание польского лидера Анджея Дуды, который выразил обеспокоенность тем, что после завершения конфликта на Украине может усилиться международная преступность, а у значительной части солдат ВСУ, вернувшихся с передовой, могут возникнуть серьёзные психологические проблемы.

«Это означает, что в ЕС все про всех видят, и воевавших просто не пустят. Ну, ничего, нам всё равно дорога в БРИКС — туда поедете», — написал Дубинский в своих соцсетях.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести 100% торговые пошлины против стран БРИКС. По словам американского лидера, его заявление не является угрозой. Позднее президент Штатов снова пригрозил объединению из-за опасений за доллар.

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Shutterstock / FOTODOM / mr.Ilkin

Артём Гапоненко
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