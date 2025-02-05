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Регион
5 февраля, 05:06
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Никарагуа покинуло организацию ООН, занимающуюся борьбой с голодом

Никарагуа выходит из состава ФАО и закрывает её представительства в стране

Правительство Никарагуа объявило о выходе из состава Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) и закрытии её представительств в стране. Это решение было принято после публикации доклада ФАО «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире в 2024 году», который власти Никарагуа назвали злонамеренным и политически ангажированным.

Глава МИД Никарагуа Вальдрак Йенчке заявил, что позиция ФАО является неприемлемой, недопустимой и неуважительной.

«В связи с этим мы сообщаем о выходе Никарагуа из этой Организации и требуем немедленного закрытия её представительства и офисов в Никарагуа», — цитирует его слова телевизионный Canal 4.

Правительство Никарагуа обвинило ФАО в распространении ложных данных, лишённых методологической строгости. В заявлении говорится, что доклад имеет «интервенционистский, агрессивный характер» и был опубликован с политическими целями.

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Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО) — организация ООН, основной задачей которой является борьба с голодом.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из двух организаций при ООН — Совета по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Кроме того, республиканец подписал указ о применении максимального давления против Ирана.

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Shutterstock / FOTODOM / Design_Bank

Артём Гапоненко
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