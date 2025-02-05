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5 февраля, 05:40

США приостановили приём международных посылок из Китая

USPS: Почта США временно прекратит приём международных посылок из Китая

Почтовые службы США не будут принимать международные посылки из Китая, включая Гонконг. О введении временной меры сообщает United States Postal Service (USPS).

«С 4 февраля почтовая служба временно прекратит принимать международные посылки, поступающие из Китая и Гонконга, до дальнейшего уведомления. Обратите внимание, что это не затронет поток писем и другой печатной продукции из этих стран», — уведомляет организация.

Компания USPS является одним из крупнейших мировых операторов почтовых услуг в мире. Кроме того, она входит в состав исполнительной власти США.

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, уголь и газ из США
Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, уголь и газ из США

Напомним, 2 февраля Дональд Трамп официально ввёл пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. По мнению республиканца, эти меры позволят компенсировать убытки от незаконной миграции и контрабанды. Страны ответили Вашингтону аналогичными мерами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bandersnatch

Мария Любицкая
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