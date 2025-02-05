США приостановили приём международных посылок из Китая

Почтовые службы США не будут принимать международные посылки из Китая, включая Гонконг. О введении временной меры сообщает United States Postal Service (USPS).

«С 4 февраля почтовая служба временно прекратит принимать международные посылки, поступающие из Китая и Гонконга, до дальнейшего уведомления. Обратите внимание, что это не затронет поток писем и другой печатной продукции из этих стран», — уведомляет организация.