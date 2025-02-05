В Анталье в ДТП с туристическим автобусом пострадали 33 человека
В турецкой Анталье пассажирский автобус слетел с дороги в кювет, 33 человека пострадали. Об этом сообщает телеканал A haber.
Как сообщается, автобус следовал по маршруту Аланья-Адыяман в ночное время. Водитель не смог справиться с управлением, после чего транспортное средство слетело в кювет и упало на бок. Среди пострадавших 30 пассажиров, а также двое сопровождающих от компании-перевозчика и водитель. Травмы получили 8 детей.
Согласно предварительному отчёту, все пассажиры являются гражданами Турции. Их направили в больницу для оказания помощи.
А ранее в Турции 23 человека пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом. Причиной происшествия стала скользкая от дождя дорога. Как утверждает российское посольство в Анкаре, граждан РФ среди пострадавших не было.
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