В Анталье в ДТП с туристическим автобусом пострадали 33 человека

В турецкой Анталье пассажирский автобус слетел с дороги в кювет, 33 человека пострадали. Об этом сообщает телеканал A haber.

Как сообщается, автобус следовал по маршруту Аланья-Адыяман в ночное время. Водитель не смог справиться с управлением, после чего транспортное средство слетело в кювет и упало на бок. Среди пострадавших 30 пассажиров, а также двое сопровождающих от компании-перевозчика и водитель. Травмы получили 8 детей.

Согласно предварительному отчёту, все пассажиры являются гражданами Турции. Их направили в больницу для оказания помощи.