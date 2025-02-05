Известного актёра задержали в Москве с предметом, похожим на «пояс шахида»

Актёр, известный по сериалам «ГДР», «Командир» и «The тёлки», Александр Обманов был задержан в Москве. В его съемной квартире обнаружили «пояс шахида».

По информации Mash, опасные предметы, соединённые проводами, контроллерами и лампочками, заметил арендодатель, проверяя квартиру после отъезда актёра. Испугавшись, он не стал трогать находку и вызвал специалистов.

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