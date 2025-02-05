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Регион
5 февраля, 10:38
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Известного актёра задержали в Москве с предметом, похожим на «пояс шахида»

Mash: Актёра Александра Обманова задержали в Москве, у него нашли пояс смертника

Актёр Александр Обманов. Обложка © Mash

Актёр Александр Обманов. Обложка © Mash

Актёр, известный по сериалам «ГДР», «Командир» и «The тёлки», Александр Обманов был задержан в Москве. В его съемной квартире обнаружили «пояс шахида».

По информации Mash, опасные предметы, соединённые проводами, контроллерами и лампочками, заметил арендодатель, проверяя квартиру после отъезда актёра. Испугавшись, он не стал трогать находку и вызвал специалистов.

Фото © Mash

Фото © Mash

Для задержания Обманова был задействован спецназ, так как на него зарегистрирован травматический пистолет Grand Power. После штурма актёра вместе с «поясом» доставили на допрос. Предварительно, взрывчатка является реквизитом со съёмок, вероятнее всего, из сериала «Командир», где Александр исполнил роль террориста.

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А ранее стало известно, что взрыв в «Алых парусах» устроил смертник. Именно он был вторым погибшим, которого не могли опознать. Целью подрывника был глава федерации бокса ДНР и основатель подразделения «АрБат» Армен Саркисян. Он получил тяжёлые ранения и умер в больнице.

Марина Фещенко
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