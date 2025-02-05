Известного актёра задержали в Москве с предметом, похожим на «пояс шахида»
Mash: Актёра Александра Обманова задержали в Москве, у него нашли пояс смертника
Актёр Александр Обманов. Обложка © Mash
Актёр, известный по сериалам «ГДР», «Командир» и «The тёлки», Александр Обманов был задержан в Москве. В его съемной квартире обнаружили «пояс шахида».
По информации Mash, опасные предметы, соединённые проводами, контроллерами и лампочками, заметил арендодатель, проверяя квартиру после отъезда актёра. Испугавшись, он не стал трогать находку и вызвал специалистов.
Фото © Mash
Для задержания Обманова был задействован спецназ, так как на него зарегистрирован травматический пистолет Grand Power. После штурма актёра вместе с «поясом» доставили на допрос. Предварительно, взрывчатка является реквизитом со съёмок, вероятнее всего, из сериала «Командир», где Александр исполнил роль террориста.
А ранее стало известно, что взрыв в «Алых парусах» устроил смертник. Именно он был вторым погибшим, которого не могли опознать. Целью подрывника был глава федерации бокса ДНР и основатель подразделения «АрБат» Армен Саркисян. Он получил тяжёлые ранения и умер в больнице.