«Возник раскол»: В Белом доме разделились на два лагеря из-за Украины
NBC: В Белом доме произошёл раскол из-за урегулирования конфликта на Украине
В Белом доме произошёл раскол по поводу способов урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на американских чиновников.
«Советники [президента США Дональда] Трампа и члены кабинета разделились во мнениях», — указано в сообщении.
По данным телеканала, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и советник по нацбезопасности США Майк Уолтц намерены оказать давление на Россию. А вот другие чиновники выступают за сокращение финансовой и военной помощи Незалежной. Келлог в беседе с журналистами отметил, что Трамп при необходимости воспользуется всеми рычагами «американской мощи» для окончания кризиса.
А ранее Дональд Трамп заявил о состоявшихся контактах по украинскому конфликту. Президент США охарактеризовал их как хорошие. Тем временем в Кремле посоветовали США не оказывать помощь Незалежной. Это поспособствует урегулированию кризиса.
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