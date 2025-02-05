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5 февраля, 13:09

«Возник раскол»: В Белом доме разделились на два лагеря из-за Украины

NBC: В Белом доме произошёл раскол из-за урегулирования конфликта на Украине

В Белом доме произошёл раскол по поводу способов урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на американских чиновников.

«Советники [президента США Дональда] Трампа и члены кабинета разделились во мнениях», — указано в сообщении.

По данным телеканала, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и советник по нацбезопасности США Майк Уолтц намерены оказать давление на Россию. А вот другие чиновники выступают за сокращение финансовой и военной помощи Незалежной. Келлог в беседе с журналистами отметил, что Трамп при необходимости воспользуется всеми рычагами «американской мощи» для окончания кризиса.

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А ранее Дональд Трамп заявил о состоявшихся контактах по украинскому конфликту. Президент США охарактеризовал их как хорошие. Тем временем в Кремле посоветовали США не оказывать помощь Незалежной. Это поспособствует урегулированию кризиса.

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Shutterstock / FOTODOM / Framalicious

Дарья Нарыкова
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