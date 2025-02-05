«Возник раскол»: В Белом доме разделились на два лагеря из-за Украины

В Белом доме произошёл раскол по поводу способов урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на американских чиновников.

По данным телеканала, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и советник по нацбезопасности США Майк Уолтц намерены оказать давление на Россию. А вот другие чиновники выступают за сокращение финансовой и военной помощи Незалежной. Келлог в беседе с журналистами отметил, что Трамп при необходимости воспользуется всеми рычагами «американской мощи» для окончания кризиса.