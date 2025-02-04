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Регион
4 февраля, 09:49

В Кремле дали совет США по Украине

Песков: США лучше не оказывать помощь Украине, это поспособствует урегулированию

США следует воздержаться от оказания военной помощи Киеву, этот шаг поспособствует урегулированию ситуации. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению конфликта», — подчеркнул он.

Песков: Трамп предложил Украине фактически покупать военную помощь
Песков: Трамп предложил Украине фактически покупать военную помощь

В конце января газета Washington Post сообщила о том, что лидер США издал указ о приостановке финансовой помощи другим странам, который якобы привёл к прекращению как военной, так и экономической поддержки Украины. Официального подтверждения такой трактовки со стороны Вашингтона не последовало. Позднее агентство Reuters заявило о возобновлении поставок американского оружия на Украину. В Кремле пояснили, что это очевидно, так как никто не декларирован остановку поставок.

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Life.ru

Александр Юнашев
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