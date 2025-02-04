США следует воздержаться от оказания военной помощи Киеву, этот шаг поспособствует урегулированию ситуации. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению конфликта», — подчеркнул он.