«Любите ли вы розовый цвет, как люблю его я?»: Блогерша Ян установила себе розовые виниры
Блогерша Алина Ян установила себе розовые виниры
Алина Ян до и после установки розовых виниров. Фото © VK / Алина Ян / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / krasotka_alina_yan
Блогерша Алина Ян решилась на кардинальное преображение. Девушка так сильно любит розовый цвет, что установила себе розовые виниры. По её словам, процедура обошлась ей в 8 миллионов рублей.
Алина Ян. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / krasotka_alina_yan
«Любите ли вы розовый цвет, как люблю его я?» — спросила у своих подписчиков блогерша в социальных сетях.
Однако не все оценили такое решение. В Сети люди пошутили, что подобного эффекта можно добиться, просто поев свёклу. Некоторые также посоветовали просто выпить красного вина или поесть винегрет, чтобы получить розовые зубы.
На преображение решилась и балерина Анастасия Волочкова. Новый образ, которым она поделилась в социальных сетях, собрал тысячи комментариев. Одни восхищались её смелостью и вдохновляющими переменами, другие посчитали смену слишком радикальной. Ходили слухи, что изменения во внешности Волочковой произошли на фоне отношений с новым возлюбленным. Однако таинственный друг балерины опроверг слухи о романе. Танцор Марчел Абаби пояснил, что они являются лишь сценическими партнёрами.