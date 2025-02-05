«Любите ли вы розовый цвет, как люблю его я?»: Блогерша Ян установила себе розовые виниры

Блогерша Алина Ян решилась на кардинальное преображение. Девушка так сильно любит розовый цвет, что установила себе розовые виниры. По её словам, процедура обошлась ей в 8 миллионов рублей.

Алина Ян. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / krasotka_alina_yan

«Любите ли вы розовый цвет, как люблю его я?» — спросила у своих подписчиков блогерша в социальных сетях.

Однако не все оценили такое решение. В Сети люди пошутили, что подобного эффекта можно добиться, просто поев свёклу. Некоторые также посоветовали просто выпить красного вина или поесть винегрет, чтобы получить розовые зубы.