Алиев выделил миллион долларов Украине
Алиев выделил $1 миллион для оказания гуманитарной помощи Украине
Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / Владислав Ногай
В соответствии с указанием президента Азербайджана Ильхама Алиева, из государственного бюджета выделено 1 миллион долларов на гуманитарную помощь Украине. Эти средства были переданы Министерству энергетики Азербайджана. Данная информация размещена в распоряжении на официальном сайте президента.
В документе уточняется, что средства пойдут на закупку и отправку на Украину электрооборудования, которое будет произведено в Азербайджане.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Братислава не будет прекращать поставки электроэнергии и гуманитарной помощи Киеву, даже несмотря на прекращения транзита российского газа через Украину. Он полагает, что прекращение поставок не способно решить проблему. Сами власти киевского режима заявили о минимальных в истории запасах топлива.