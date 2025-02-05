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Регион
5 февраля, 14:56

Алиев выделил миллион долларов Украине

Алиев выделил $1 миллион для оказания гуманитарной помощи Украине

Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / Владислав Ногай

Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / Владислав Ногай

В соответствии с указанием президента Азербайджана Ильхама Алиева, из государственного бюджета выделено 1 миллион долларов на гуманитарную помощь Украине. Эти средства были переданы Министерству энергетики Азербайджана. Данная информация размещена в распоряжении на официальном сайте президента.

В документе уточняется, что средства пойдут на закупку и отправку на Украину электрооборудования, которое будет произведено в Азербайджане.

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Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Братислава не будет прекращать поставки электроэнергии и гуманитарной помощи Киеву, даже несмотря на прекращения транзита российского газа через Украину. Он полагает, что прекращение поставок не способно решить проблему. Сами власти киевского режима заявили о минимальных в истории запасах топлива.

Мария Любицкая
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