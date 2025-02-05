Алиев выделил миллион долларов Украине

В соответствии с указанием президента Азербайджана Ильхама Алиева, из государственного бюджета выделено 1 миллион долларов на гуманитарную помощь Украине. Эти средства были переданы Министерству энергетики Азербайджана. Данная информация размещена в распоряжении на официальном сайте президента.