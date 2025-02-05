Гендиректора российской нефтяной компании уличили в неуплате налогов на 400 млн рублей

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы раскрыли многоуровневую схему уклонения от налогов и арестовали 60-летнего гендиректора предприятия, занимающегося продажей нефтепродуктов. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, фирма накопила долгов перед государством почти на сумму 400 миллионов рублей.

«В 2019-2021 годах компания занизила свою налогооблагаемую базу и не уплатила в бюджет 218 122 636 рублей налога на добавленную стоимость и 180 653 969 рублей налога на прибыль», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД, по просьбе гендиректора работники фирмы регистрировали индивидуальные предпринимательства на своё имя и становились контрагентами компании в рамках «сделок». Затем на их счета переводились денежные средства.

По данным издания 78.ru, речь идёт о фирме «Нева Нефть», гендиректором которой является Сергей Штепин. Ранее мужчина уже имел судимость, отбыв пять лет по статье «Присвоение или растрата», однако он был условно-досрочно освобождён. В результате новых расследований против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».