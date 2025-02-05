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Регион
5 февраля, 15:29

Сотруднице предприятия в Самаре затянуло волосы в токарный станок

СК расследует ЧП на предприятии в Самаре, где сотрудница лишилась скальпа

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Сотрудница одного из предприятий в Самаре получила травмы головы и шеи во время работы на токарном станке. В связи с этим инцидентом следственные органы начали уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Самарской области, 23-летняя девушка пострадала в ещё в 2024 году, когда проходила мимо станка и решила пропустить своих коллег. Она подошла слишком близко, и станок затянул её волосы, собранные в хвост. В результате врачами было диагностировано сотрясение мозга, а также скальпированная рана кожи головы и шеи, сопровождающаяся гематомами.

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«Территориальный следственный отдел СК России по Самарской области проводит расследование уголовного дела о нарушении требований охраны труда, приведшем к травмированию сотрудницы на рабочем месте (статья 143 УК РФ). На месте происшествия был проведён осмотр, изъята необходимая документация, регламентирующая технологические процессы на предприятии, допрошены свидетели, потерпевшая и руководство организации», - сообщила представитель ведомства нашим коллегам из РИА «Новости».

Ранее рабочего насмерть замотало в станок на фабрике матрасов в Челябинске. Со слов родственницы погибшего удалось установить, что рабочий занимался обмоткой продукции на станке со стрейч-плёнкой. В какой-то момент его затянуло в машину обеими руками, в результате чего мужчина скончался от перелома шеи.

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Марина Фещенко
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