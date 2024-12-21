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21 декабря, 11:56

Рабочего насмерть замотало в станок на фабрике матрасов в Челябинске

СК начал проверку по факту гибели рабочего на челябинской фабрике матрасов

Следователи начали проверку по факту трагедии, унёсшей жизнь сотрудника фабрики матрасов в Челябинске. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону. По данным издания, мужчину во время работы затянуло в станок.

«Следователем по Ленинскому району проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — уточнили в региональном управлении СК.

Со слов родственницы погибшего удалось установить, что рабочий занимался обмоткой продукции на станке со стрейч-плёнкой. В какой-то момент его затянуло в машину обеими руками, в результате чего мужчина скончался от перелома шеи.

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Ранее в КБР рабочие разбились насмерть из-за падения строительной люльки. А момент гибели рабочего при разборке горнолыжного комплекса «Снежком» попал на видео. Кроме того, на производстве в Москве мужчину насмерть раздавил пресс.

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Борис Эльфанд
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