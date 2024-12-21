Рабочего насмерть замотало в станок на фабрике матрасов в Челябинске

Следователи начали проверку по факту трагедии, унёсшей жизнь сотрудника фабрики матрасов в Челябинске. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону. По данным издания, мужчину во время работы затянуло в станок.