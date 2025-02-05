Парламент Франции вновь отклонил резолюцию о вотуме недоверия правительству

Парламент Франции отклонила резолюцию о вотуме недоверия правительству, которую предложила левая оппозиция. Голосование заседания Нацсобрания транслировалось на сайте ведомства.

Вотум недоверия правительству поддержали лишь 128 парламентариев, тогда как были необходимы голоса как минимум 289 из 577 членов Нацсобрания.

Партия «Неподчинившаяся Франция» внесла на рассмотрение нижней палаты две резолюции. Это был ответ на действия премьер-министра республики Франсуа Байру, который принял бюджет на 2025 год под свою ответственность в обход парламента. Вторая резолюция также будет вынесена на голосование позднее. Однако по данным телеканала BFMTV, «у неё нет шансов на успех»