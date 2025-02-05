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Регион
5 февраля, 20:24

В Одессе прошла церемония прощания с Валерием Хаитом

Церемония прощания с поэтом и телеведущим Валерием Хаитом состоялась в Одессе 4 февраля. Проводить ветерана КВН в последний путь пришли сотни человек: родные и близкие артиста, его друзья и поклонники.

Церемония прошла в Одесском академическом театре музыкальной комедии. Сын вице-президента Всемирного клуба одесситов Ростислав Хаит не смог проститься с отцом. Валерия Исааковича похоронили на Таировском кладбище.

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Напомним, что Валерий Хаит скончался 1 февраля в Одессе. Его старший сын Евгений ушёл из жизни годом ранее — 21 января 2024 года.

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Тимур Хингеев
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