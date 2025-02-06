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Регион
6 февраля, 00:31

Попытка Израиля выйти из СПЧ ООН вслед за Штатами обернулась фиаско

СПЧ ООН: Израиль не может покинуть совет, так как не состоит в нём

Официальный представитель Совета ООН по правам человека Паскаль Сим отреагировал на решение Израиля покинуть международный орган. Он напомнил, что еврейское государство и не входило в состав СПЧ, а являлось лишь наблюдателем.

«Государство-наблюдатель в совете не может выйти из состава органа, в котором оно не состоит», — заявил он ТАСС.

Сим напомнил, что членами СПЧ ООН сегодня являются 47 государств. И хоть Израиль не входил в состав органа, он активно участвовал в жизни совета.

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О решении выйти из Совета ООН по правам человека МИД Израиля объявил 5 февраля. Незадолго до этого на аналогичный шаг пошли и Соединённые Штаты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vvvita

Тимур Хингеев
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