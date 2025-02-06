Попытка Израиля выйти из СПЧ ООН вслед за Штатами обернулась фиаско
СПЧ ООН: Израиль не может покинуть совет, так как не состоит в нём
Официальный представитель Совета ООН по правам человека Паскаль Сим отреагировал на решение Израиля покинуть международный орган. Он напомнил, что еврейское государство и не входило в состав СПЧ, а являлось лишь наблюдателем.
«Государство-наблюдатель в совете не может выйти из состава органа, в котором оно не состоит», — заявил он ТАСС.
Сим напомнил, что членами СПЧ ООН сегодня являются 47 государств. И хоть Израиль не входил в состав органа, он активно участвовал в жизни совета.
О решении выйти из Совета ООН по правам человека МИД Израиля объявил 5 февраля. Незадолго до этого на аналогичный шаг пошли и Соединённые Штаты.
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