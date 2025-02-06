Попытка Израиля выйти из СПЧ ООН вслед за Штатами обернулась фиаско

Официальный представитель Совета ООН по правам человека Паскаль Сим отреагировал на решение Израиля покинуть международный орган. Он напомнил, что еврейское государство и не входило в состав СПЧ, а являлось лишь наблюдателем.

«Государство-наблюдатель в совете не может выйти из состава органа, в котором оно не состоит», — заявил он ТАСС.