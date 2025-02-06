NTSB: Вертолёт UH-60 превысил допустимую высоту перед столкновением с самолётом
Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) выяснил, что военный вертолёт UH-60 Black Hawk нарушил высотные ограничения в районе аэропорта в Вашингтоне перед столкновением с пассажирским самолётом. Об этом пишет New York Post.
Данные с радара показали, что вертолёт находился на высоте около 91,5 метра, хотя мог подниматься не выше 61 метра. Самолёт перед посадкой занял примерно тот же эшелон, о чём свидетельствуют данные с чёрных ящиков. В самый последний момент пилоты пытались увести борт выше, но не успели.
Ожидается, что вертолёт будет поднят из реки Потомак в конце недели.
Пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом у аэропорта Вашингтона и рухнул в реку Потомак 29 января. Президент США ещё 31 января заявил, что Black Hawk мог лететь слишком высоко. Жертвами трагедии стали 67 человек, среди них есть и россияне.
Wikipedia / 147th Aviation Regiment