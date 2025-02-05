Водолазы нашли останки всех 67 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
Поднятие обломков разбившегося в Вашингтоне самолёта. Обложка © Х / 1010 WINS on 92.3 FM
Спасатели завершили поисковую операцию после авиакатастрофы в Вашингтоне, обнаружив останки всех 67 погибших. Об этом сообщил телеканал CBS. Оставшиеся тела были найдены при подъёме хвостовой и носовой частей самолёта со дна реки Потомак.
К настоящему моменту специалисты смогли идентифицировать останки 66 жертв. Среди погибших оказались известные российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.
Напомним, что 30 января над Вашингтоном пассажирский самолёт столкнулся в небе с военным вертолётом, что привело к гибели всех находившихся на борту. Тела погибших начали прибивать к берегу реки Потомак спустя некоторое время после катастрофы.