Водолазы нашли останки всех 67 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Спасатели завершили поисковую операцию после авиакатастрофы в Вашингтоне, обнаружив останки всех 67 погибших. Об этом сообщил телеканал CBS. Оставшиеся тела были найдены при подъёме хвостовой и носовой частей самолёта со дна реки Потомак.

К настоящему моменту специалисты смогли идентифицировать останки 66 жертв. Среди погибших оказались известные российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.