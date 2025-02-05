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Авиакатастрофа в США
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4 февраля, 22:44

Водолазы нашли останки всех 67 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Поднятие обломков разбившегося в Вашингтоне самолёта. Обложка © Х / 1010 WINS on 92.3 FM

Поднятие обломков разбившегося в Вашингтоне самолёта. Обложка © Х / 1010 WINS on 92.3 FM

Спасатели завершили поисковую операцию после авиакатастрофы в Вашингтоне, обнаружив останки всех 67 погибших. Об этом сообщил телеканал CBS. Оставшиеся тела были найдены при подъёме хвостовой и носовой частей самолёта со дна реки Потомак.

К настоящему моменту специалисты смогли идентифицировать останки 66 жертв. Среди погибших оказались известные российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

При крушении самолёта в Вашингтоне погибли 28 спортсменов и тренеров
При крушении самолёта в Вашингтоне погибли 28 спортсменов и тренеров

Напомним, что 30 января над Вашингтоном пассажирский самолёт столкнулся в небе с военным вертолётом, что привело к гибели всех находившихся на борту. Тела погибших начали прибивать к берегу реки Потомак спустя некоторое время после катастрофы.

Артём Гапоненко
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