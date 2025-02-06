«Ужесточил риторику»: СМИ сообщили о смене тактики Трампа в отношении Путина

«После вступления в должность Трамп ужесточил свою риторику в отношении РФ. Во-первых, он пригрозил [президенту РФ Владимиру] Путину дополнительными экономическими санкциями. Во-вторых, заявил, что хотел бы, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти» , — говорится в публикации.

В материале также отмечается, что изначальные прогнозы аналитиков о том, что Трамп постарается наладить отношения с РФ после вступления в должность, не оправдались. Хотя избранный президент США всё ещё стремится как можно быстрее разрешить украинский конфликт, его условия постепенно эволюционируют. В существующих обстоятельствах он рассматривает возможность оказания давления на Москву как стратегию.