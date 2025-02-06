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Регион
6 февраля, 09:13

«Ужесточил риторику»: СМИ сообщили о смене тактики Трампа в отношении Путина

Asia Times: Трамп придерживается агрессивной позиции в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп избрал довольно агрессивную позицию в отношении России. Об этом пишет Asia Times в материале под названием «Почему Трамп недоволен Путиным?».

«После вступления в должность Трамп ужесточил свою риторику в отношении РФ. Во-первых, он пригрозил [президенту РФ Владимиру] Путину дополнительными экономическими санкциями. Во-вторых, заявил, что хотел бы, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти», — говорится в публикации.

В материале также отмечается, что изначальные прогнозы аналитиков о том, что Трамп постарается наладить отношения с РФ после вступления в должность, не оправдались. Хотя избранный президент США всё ещё стремится как можно быстрее разрешить украинский конфликт, его условия постепенно эволюционируют. В существующих обстоятельствах он рассматривает возможность оказания давления на Москву как стратегию.

Трамп заявил о предстоящих переговорах с Россией и Украиной
Трамп заявил о предстоящих переговорах с Россией и Украиной

Ранее Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Трампом. Глава государства рассказал о доверительных отношениях с американским коллегой. Он подчеркнул, что украинский кризис мог бы не возникнуть, если бы в Белом доме в 2022 году правил республиканец.

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Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Мария Любицкая
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