Разлетелся вдребезги: ВС РФ уничтожили набитый взрывчаткой катер ВСУ в Чёрном море

Российские войска в районе Днепровского лимана уничтожили катер Вооружённых сил Украины, набитый взрывчаткой. Об этом заявили в Минобороны РФ в четверг, 6 февраля.

ВС РФ уничтожили катер ВСУ в Чёрном море. Видео © Telegram / Минобороны России

«В районе Днепровского лимана российские разведчики группировки войск «Днепр» зафиксировали движение катера ВСУ, оборудованного под дистанционное управление и набитого взрывчаткой», — указано в сообщении.