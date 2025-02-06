Разлетелся вдребезги: ВС РФ уничтожили набитый взрывчаткой катер ВСУ в Чёрном море
МО РФ: У Днепровского лимана уничтожен набитый взрывчаткой катер ВСУ
Российские войска в районе Днепровского лимана уничтожили катер Вооружённых сил Украины, набитый взрывчаткой. Об этом заявили в Минобороны РФ в четверг, 6 февраля.
ВС РФ уничтожили катер ВСУ в Чёрном море. Видео © Telegram / Минобороны России
«В районе Днепровского лимана российские разведчики группировки войск «Днепр» зафиксировали движение катера ВСУ, оборудованного под дистанционное управление и набитого взрывчаткой», — указано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что российские военные применили ударные беспилотники. Первым дроном они дистанционно обездвижили управляемую моторную лодку, а вторым попаданием полностью уничтожили её.
А ранее Life.ru писал, что российские моряки-черноморцы отправили на дно безэкипажный катер ВСУ около Крыма. Кроме того, расчёты зенитных комплексов сбили в общей сложности девять БПЛА ВСУ. Позднее появилось видео, как украинский катер разлетелся вдребезги от удара ВС РФ.
Telegram / Минобороны России