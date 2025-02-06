Военкоры подтвердили новое наступление ВСУ в Курской области

ВСУ начали новое наступление в Курской области, задействовав до трёх батальонов. Об этом сообщил телеграм-канал «Архангел спецназа», однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

«Противник наступает на технике (танки, ББМ) силами до трёх батальонов, по нему работает наша авиация и артиллерия», — говорится в сообщении телеграм-канала, на который подписано более 1,1 миллиона человек.