Военкоры подтвердили новое наступление ВСУ в Курской области
«Архангел спецназа»: ВСУ начали новое наступление в Курской области
ВСУ начали новое наступление в Курской области, задействовав до трёх батальонов. Об этом сообщил телеграм-канал «Архангел спецназа», однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.
«Противник наступает на технике (танки, ББМ) силами до трёх батальонов, по нему работает наша авиация и артиллерия», — говорится в сообщении телеграм-канала, на который подписано более 1,1 миллиона человек.
Столкновения развернулись в окрестностях населённых пунктов Махновка и Уланок. По информации телеграм-канала, ситуация в этом районе остаётся напряжённой. Российским войскам удалось уничтожить два танка и одну бронетехнику противника.
Ранее Life.ru сообщал, что колонна ВСУ, наступающая в Курской области, протянулась на километр. По нашим данным, российские операторы БПЛА уже нанесли удары по части техники. Первоначально колонна насчитывала до 50 единиц техники противника, из которых треть уже уничтожена. Напомним, что колонна из 400 ВСУшников на натовской технике начала контрнаступление от Суджанского района к Беловскому.
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