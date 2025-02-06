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Регион
6 февраля, 14:27

«Будущее наступает сейчас»: Путин оценил эффективность РЭБ

Путин заявил, что от эффективности РЭБ зависит сокращение потерь

В ходе беседы с молодыми учёными президент России Владимир Путин заявил, что от эффективного использования радиоэлектронной борьбы (РЭБ) напрямую зависит сокращение потерь. Он отметил, что это одно из важнейших направлений на сегодняшний день.

«[РЭБ] чрезвычайно важное направление сегодня. И вы только что сказали о разработке техники будущего… Я не являюсь специалистом в этой области, но уже исходя из того, что нам преподносит жизнь, вижу: будущее наступает сейчас», — заявил Путин.

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Сегодня в Кремле Путин наградил молодых учёных премиями в области науки и инноваций. Он поздравил их с наступающим Днём науки, который празднуется 8 февраля. На встрече глава государства отметил, что доля учёных, которые уезжают из РФ, равна доле учёных, которые приезжают в Россию.

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Life.ru

Полина Никифорова
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