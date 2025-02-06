«Будущее наступает сейчас»: Путин оценил эффективность РЭБ

В ходе беседы с молодыми учёными президент России Владимир Путин заявил, что от эффективного использования радиоэлектронной борьбы (РЭБ) напрямую зависит сокращение потерь. Он отметил, что это одно из важнейших направлений на сегодняшний день.

«[РЭБ] чрезвычайно важное направление сегодня. И вы только что сказали о разработке техники будущего… Я не являюсь специалистом в этой области, но уже исходя из того, что нам преподносит жизнь, вижу: будущее наступает сейчас», — заявил Путин.