«Дадим шанс»: Священник оценил идею о восстановлении храмов сбежавшими россиянами

У идеи о том, что уехавшие из России соотечественники могут искупить грехи реставрацией церквей, есть две проблемы. Одна из них связана с высказываниями, которые противоречат законодательству РФ и правовой практике. Об этом в беседе с Life.ru рассказал декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак.

Я имею в виду, что это не вопрос каких-то частных договорённостей, а вопрос судебного разбирательства. И тогда это не зависит от наших эмоций, предложений. Это с одной стороны. С другой, если человек не нарушал никаких законов, а существуют к нему вопросы, скажем, какого-то нравственного порядка, то это опять же зависит от его внутреннего устроения. Андрей Постернак декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей

Постернак дополнил, что люди, желающие потрудиться на благо Родины, должны сами об этом заявить. По его словам, помощь может быть представлена различными средствами и в разных условиях. Поэтому граждан нельзя ограничивать в желании принести пользу обществу. Иерей уточнил, что человеку, уехавшему из РФ после начала СВО и не совершавшему никаких противоправных действий, стоит дать шанс.

«Если человек сам хочет каким-то образом заявить, я думаю, тут не должно быть никаких препятствий. Более того, это на самом деле должно быть хорошим примером. Для любого человека, который даже никуда не уехал, это правильно каким-то образом быть полезным в своей стране», — подытожил священнослужитель.