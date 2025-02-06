«Дадим шанс»: Священник оценил идею о восстановлении храмов сбежавшими россиянами
Иерей Постернак: Желающим вернуться в РФ нужно дать шанс отреставрировать храмы
У идеи о том, что уехавшие из России соотечественники могут искупить грехи реставрацией церквей, есть две проблемы. Одна из них связана с высказываниями, которые противоречат законодательству РФ и правовой практике. Об этом в беседе с Life.ru рассказал декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак.
Я имею в виду, что это не вопрос каких-то частных договорённостей, а вопрос судебного разбирательства. И тогда это не зависит от наших эмоций, предложений. Это с одной стороны. С другой, если человек не нарушал никаких законов, а существуют к нему вопросы, скажем, какого-то нравственного порядка, то это опять же зависит от его внутреннего устроения.
Постернак дополнил, что люди, желающие потрудиться на благо Родины, должны сами об этом заявить. По его словам, помощь может быть представлена различными средствами и в разных условиях. Поэтому граждан нельзя ограничивать в желании принести пользу обществу. Иерей уточнил, что человеку, уехавшему из РФ после начала СВО и не совершавшему никаких противоправных действий, стоит дать шанс.
«Если человек сам хочет каким-то образом заявить, я думаю, тут не должно быть никаких препятствий. Более того, это на самом деле должно быть хорошим примером. Для любого человека, который даже никуда не уехал, это правильно каким-то образом быть полезным в своей стране», — подытожил священнослужитель.
Напомним, ранее депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов заявил, что люди, которые хотят покаяться и вернуться в РФ, могут быть привлечены к работе по восстановлению церквей в зоне СВО. По словам парламентария, это даст возможность публичного примирения. В Госдуме отметили, что только добрые дела помогут искупить ошибки. По словам парламентария Андрея Свинцова, таких людей нужно привлекать к общественным работам на срок от полугода до года.
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