Осуждённую за оправдание терроризма Беркович* доставили в колонию под Костромой
Евгения Беркович*. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий
Режиссёра Евгению Беркович*, которой назначили пять лет и семь месяцев лишения свободы по делу об оправдании терроризма из-за постановки спектакля, доставили в колонию №3 в Костромской области. Об этом сообщается в группе её поддержки.
«Женю Беркович* этапировали в ИК-3 Костромской области», — говорится в сообщении.
ИК-3 находится в посёлке Прибрежный Костромской области.
Напомним, в июле 2024 года суд приговорил Евгению Беркович* и сценариста Светлану Петрийчук* к шести годам лишения свободы. Позже приговоры были незначительно смягчены. Скандал разгорелся из-за постановки спектакля «Финист Ясный Сокол». В нём рассказывалось о судьбе россиянок, связавших свои жизни с сирийскими исламистами.
* Находятся в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.