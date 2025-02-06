Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 февраля, 15:33

Осуждённую за оправдание терроризма Беркович* доставили в колонию под Костромой

Евгения Беркович*. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Евгения Беркович*. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Режиссёра Евгению Беркович*, которой назначили пять лет и семь месяцев лишения свободы по делу об оправдании терроризма из-за постановки спектакля, доставили в колонию №3 в Костромской области. Об этом сообщается в группе её поддержки.

«Женю Беркович* этапировали в ИК-3 Костромской области», — говорится в сообщении.

ИК-3 находится в посёлке Прибрежный Костромской области.

Напомним, в июле 2024 года суд приговорил Евгению Беркович* и сценариста Светлану Петрийчук* к шести годам лишения свободы. Позже приговоры были незначительно смягчены. Скандал разгорелся из-за постановки спектакля «Финист Ясный Сокол». В нём рассказывалось о судьбе россиянок, связавших свои жизни с сирийскими исламистами.

Стало известно, что грозит Максаковой* за нарушение закона об иноагентах
Стало известно, что грозит Максаковой* за нарушение закона об иноагентах

* Находятся в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar