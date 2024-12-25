Сценаристке и режиссёру русской «сказки» о радикалах скосили срок

Апелляционный суд в Москве решил внести изменения в приговор второго Западного окружного военного суда по делу об оправдании терроризма в отношении режиссёра Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук*. Их сроки наказания были снижены на несколько месяцев.

«Приговор 2-го Западного окружного военного суда изменить, окончательно назначить Петрийчук* 5 лет 10 месяцев колонии, Беркович* — 5 лет 7 месяцев колонии», — сказал судья.

Адвокаты подсудимых пытались добиться отмены приговора судом вышестоящей инстанции. Защита Петрийчук* считает, что суд первой инстанции «не индивидуализировал каждого в отдельности, а в приговоре отсутствует роль подсудимых во вменяемом им преступлении, как и направленность умысла и мотива». В свою очередь, юристы Беркович* указали, что при вынесении приговора не учли некоторые экспертизы и доказательства по её делу.

Приговор вступил в законную силу. В ближайшее время фигуранткам намерены определить место отбывания наказания.

Напомним, что причиной, по которой на этих деятелей искусства завели уголовные дела об оправдании терроризма, стала их постановка «Финист — Ясный сокол». Они решили в центре её сюжета расположить женщин, которые стали жёнами радикальных исламистов и переехали к ним в Сирию. Спектакль был частью программы Russian Case в рамках фестиваля «Золотая маска» в 2021 году. 4 мая 2023 года Беркович* и Петрийчук* были задержаны, а весной 2024 года они были включены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. 8 июля суд приговорил режиссёра и сценаристку к шести годам заключения.