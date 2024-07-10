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10 июля, 09:30

"Тюрьма — не могила, срок — не резина": Беркович* впервые прокомментировала приговор суда

Режиссёр Беркович* впервые высказалась после приговора за оправдание терроризма

Евгения Беркович*. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Евгения Беркович*. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Режиссёр Евгения Беркович*, которую приговорили к шести годам колонии общего режима за оправдание терроризма, впервые дала комментарий. Её слова передаёт РБК, ссылаясь на телеграм-канал сторонников.

"Я пока ещё в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (по началу двух) людей, принявших это решение", — сказала она, отметив, что "тюрьма — не могила, срок — не резина". Осуждённая заявила о намерении обжаловать приговор.

Песков не стал комментировать приговор Беркович* и Петрийчук*
Песков не стал комментировать приговор Беркович* и Петрийчук*

Как рассказывал Life.ru, причиной возбуждения уголовного дела против Евгении Беркович* и Светланы Петрийчук* стал спектакль "Финист — Ясный сокол", который повествует о женщинах, решивших онлайн выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль ставили на сцене Боярских палат Союза театральных деятелей, также постановка участвовала в программе Russian Case фестиваля "Золотая маска" в 2021 году. 4 мая 2023 года Беркович* и Петрийчук* задержали. Весной 2024 года Росфинмониторинг внёс их имена в перечень террористов и экстремистов. 8 июля творческих деятелей приговорили к шести годам колонии.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Александра Мышляева
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