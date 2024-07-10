"Тюрьма — не могила, срок — не резина": Беркович* впервые прокомментировала приговор суда

"Я пока ещё в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (по началу двух) людей, принявших это решение", — сказала она, отметив, что "тюрьма — не могила, срок — не резина". Осуждённая заявила о намерении обжаловать приговор.