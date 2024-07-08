Вынесен приговор режиссёру Беркович* и драматургу Петрийчук* по делу об оправдании терроризма
Суд дал по шесть лет Беркович* и Петрийчук* по делу об оправдании терроризма
Светлана Петрийчук* и Евгения Беркович*. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Театрального режиссёра Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* приговорили к шести годам колонии каждую по делу об оправдании терроризма, как и запрашивало обвинение.Такое решение вынес Второй западный окружной военный суд в Москве, сообщает корреспондент Life.ru.
Суд дал по шесть лет режиссёру Беркович* и драматургу Петрийчук* по делу о терроризме. Видео © Life.ru
"Суд признал виновными Беркович* и Петрийчук: по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета) и назначил каждой из них наказание в виде лишения свободы на шесть лет в колонии общего режима", — огласил приговор судья.
Суд также лишил их права администрирования интернет-ресурсов сроком на три года. Перед оглашением приговора Беркович* была в хорошем настроении, улыбалась, показывала язык и разные жесты. В зале суда также присутствовали родители осуждённых, которые пытались поймать их взгляды и улыбались им.
Напомним, что причиной для возбуждения дела против Евгении Беркович* и Светланы Петрийчук* стал спектакль "Финист — Ясный сокол" о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Постановку показывали на сцене Боярских палат Союза театральных деятелей, кроме того спектакль участвовал в программе Russian Case фестиваля "Золотая маска" в 2021 году. 4 мая 2023 года Беркович* и Петрийчук* были задержаны по уголовному делу об оправдании терроризма. В апреле 2024 года Росфинмониторинг внёс их имена в перечень террористов и экстремистов.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.