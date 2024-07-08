Вынесен приговор режиссёру Беркович* и драматургу Петрийчук* по делу об оправдании терроризма

Театрального режиссёра Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* приговорили к шести годам колонии каждую по делу об оправдании терроризма, как и запрашивало обвинение.Такое решение вынес Второй западный окружной военный суд в Москве, сообщает корреспондент Life.ru.

Суд дал по шесть лет режиссёру Беркович* и драматургу Петрийчук* по делу о терроризме. Видео © Life.ru

"Суд признал виновными Беркович* и Петрийчук: по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета) и назначил каждой из них наказание в виде лишения свободы на шесть лет в колонии общего режима", — огласил приговор судья.

Суд также лишил их права администрирования интернет-ресурсов сроком на три года. Перед оглашением приговора Беркович* была в хорошем настроении, улыбалась, показывала язык и разные жесты. В зале суда также присутствовали родители осуждённых, которые пытались поймать их взгляды и улыбались им.