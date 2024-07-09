Песков не стал комментировать приговор Беркович* и Петрийчук*
Евгения Беркович* и Светлана Петрийчук*. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Кремль не будет комментировать приговор режиссёру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук*, которым суд назначил по 6 лет заключения по делу об оправдании терроризма. Так на соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решения суда. Не будем делать это и сейчас", — заявил Песков.
Напомним, что причиной для возбуждения дела против Евгении Беркович* и Светланы Петрийчук* стал спектакль "Финист — Ясный сокол" о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Постановку показывали на сцене Боярских палат Союза театральных деятелей, кроме того, спектакль участвовал в программе Russian Case фестиваля "Золотая маска" в 2021 году. 4 мая 2023 года Беркович* и Петрийчук* были задержаны по уголовному делу об оправдании терроризма. В апреле 2024 года Росфинмониторинг внёс их имена в перечень террористов и экстремистов. А 8 июля они были приговорены к шести годам колонии.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.