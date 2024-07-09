Песков не стал комментировать приговор Беркович* и Петрийчук*

Кремль не будет комментировать приговор режиссёру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук*, которым суд назначил по 6 лет заключения по делу об оправдании терроризма. Так на соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решения суда. Не будем делать это и сейчас", — заявил Песков.