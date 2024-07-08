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8 июля, 17:21

Стало известно, когда осуждённые Беркович* и Петрийчук* получат право на УДО

Осуждённые на шесть лет Беркович* и Петрийчук* получат право на УДО в 2026 году

Театральный режиссёр Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук*, осуждённые за оправдание терроризма на шесть лет, получат право на условно-досрочное освобождение (УДО) в 2026 году. Это следует из приговора суда, оглашённого во Втором Западном окружном военном суде столицы.

Режиссёр Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук* в суде, где им вынесли приговор. Видео © Life.ru

"Срок наказания исчислять с 1 мая 2023 года. Зачесть в срок отбытия наказания время задержания и нахождения под стражей", — говорится в приговоре.

Согласно УК РФ преступление, за которое осудили Беркович* и Петрийчук*, относится к категории тяжких, поэтому они получат право на УДО после отбытия половины срока. Обвинение, напомним, просило зачесть в срок отбывания наказания весь период их пребывания под стражей с момента задержания 4 мая 2023 года из расчёта "один день за один день".

Напомним, что причиной для возбуждения дела против Евгении Беркович* и Светланы Петрийчук* стал спектакль "Финист — Ясный сокол" о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Постановку показывали на сцене Боярских палат Союза театральных деятелей, кроме того, спектакль участвовал в программе Russian Case фестиваля "Золотая маска" в 2021 году. 4 мая 2023 года Беркович* и Петрийчук* были задержаны по уголовному делу об оправдании терроризма. В апреле 2024 года Росфинмониторинг внёс их имена в перечень террористов и экстремистов.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Исакова
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