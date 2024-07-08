Стало известно, когда осуждённые Беркович* и Петрийчук* получат право на УДО
Осуждённые на шесть лет Беркович* и Петрийчук* получат право на УДО в 2026 году
Театральный режиссёр Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук*, осуждённые за оправдание терроризма на шесть лет, получат право на условно-досрочное освобождение (УДО) в 2026 году. Это следует из приговора суда, оглашённого во Втором Западном окружном военном суде столицы.
Режиссёр Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук* в суде, где им вынесли приговор. Видео © Life.ru
"Срок наказания исчислять с 1 мая 2023 года. Зачесть в срок отбытия наказания время задержания и нахождения под стражей", — говорится в приговоре.
Согласно УК РФ преступление, за которое осудили Беркович* и Петрийчук*, относится к категории тяжких, поэтому они получат право на УДО после отбытия половины срока. Обвинение, напомним, просило зачесть в срок отбывания наказания весь период их пребывания под стражей с момента задержания 4 мая 2023 года из расчёта "один день за один день".
Напомним, что причиной для возбуждения дела против Евгении Беркович* и Светланы Петрийчук* стал спектакль "Финист — Ясный сокол" о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Постановку показывали на сцене Боярских палат Союза театральных деятелей, кроме того, спектакль участвовал в программе Russian Case фестиваля "Золотая маска" в 2021 году. 4 мая 2023 года Беркович* и Петрийчук* были задержаны по уголовному делу об оправдании терроризма. В апреле 2024 года Росфинмониторинг внёс их имена в перечень террористов и экстремистов.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
ТАСС / Валерий Шарифулин