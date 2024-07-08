Стало известно, когда осуждённые Беркович* и Петрийчук* получат право на УДО

Театральный режиссёр Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук*, осуждённые за оправдание терроризма на шесть лет, получат право на условно-досрочное освобождение (УДО) в 2026 году. Это следует из приговора суда, оглашённого во Втором Западном окружном военном суде столицы.

Режиссёр Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук* в суде, где им вынесли приговор. Видео © Life.ru

"Срок наказания исчислять с 1 мая 2023 года. Зачесть в срок отбытия наказания время задержания и нахождения под стражей", — говорится в приговоре.

Согласно УК РФ преступление, за которое осудили Беркович* и Петрийчук*, относится к категории тяжких, поэтому они получат право на УДО после отбытия половины срока. Обвинение, напомним, просило зачесть в срок отбывания наказания весь период их пребывания под стражей с момента задержания 4 мая 2023 года из расчёта "один день за один день".