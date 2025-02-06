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Регион
6 февраля, 18:55

Трамп собирается ввести санкции против МУС

NBC: Трамп введёт финансовые и визовые санкции против МУС

Президент США Дональд Трамп собирается подписать указ о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС), обвинив его в неправомерных действиях по отношению к Вашингтону и его союзникам, включая Израиль. Об этом сообщили источники телеканала NBC News, ссылаясь на доступные документы.

Также уточняется, что санкции будут включать финансовые и визовые ограничения на сотрудников МУС, а также на членов их семей.

Напомним, в конце ноября прошлого года МУС выпустил ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, связанный с событиями в секторе Газа. В начале января 2025 Конгресс США поддержал закон о санкциях против МУС.

МУС могут расформировать из-за ордера на арест Нетаньяху
МУС могут расформировать из-за ордера на арест Нетаньяху
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Наталья Демьянова
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