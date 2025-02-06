Трамп собирается ввести санкции против МУС

Президент США Дональд Трамп собирается подписать указ о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС), обвинив его в неправомерных действиях по отношению к Вашингтону и его союзникам, включая Израиль. Об этом сообщили источники телеканала NBC News, ссылаясь на доступные документы.