Трамп собирается ввести санкции против МУС
NBC: Трамп введёт финансовые и визовые санкции против МУС
Президент США Дональд Трамп собирается подписать указ о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС), обвинив его в неправомерных действиях по отношению к Вашингтону и его союзникам, включая Израиль. Об этом сообщили источники телеканала NBC News, ссылаясь на доступные документы.
Также уточняется, что санкции будут включать финансовые и визовые ограничения на сотрудников МУС, а также на членов их семей.
Напомним, в конце ноября прошлого года МУС выпустил ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, связанный с событиями в секторе Газа. В начале января 2025 Конгресс США поддержал закон о санкциях против МУС.
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