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Регион
6 февраля, 19:28

США начали обсуждать восстановление Газы с ближневосточными партнёрами

Администрация президента США Дональда Трампа начала переговоры с международными союзниками о перспективах восстановления Газы. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News, в ближайшие дни для обсуждения этого вопроса в Вашингтон прибудет король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа.

«На следующей неделе в Белый дом приедет король Бахрейна, и президент уже говорил со многими нашими партнёрами и союзниками на Ближнем Востоке об этой возможности в Газе», — заявили в пресс-службе.

В Палестине отвергли предложение Трампа о секторе Газа
В Палестине отвергли предложение Трампа о секторе Газа

Ранее Трамп заявил, что Израиль мог бы передать сектор Газа под контроль Соединённых Штатов после урегулирования конфликта и окончательного завершения боевых действий в регионе. Он также отметил, что в таком случае регион будет восстановлен силами США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Тимур Хингеев
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