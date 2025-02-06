Определился первый участник плей-офф КХЛ

Хоккеисты ярославского «Локомотива» одержали победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над минским «Динамо» со счётом 2:0 и стали первой командой, обеспечившей себе участие в плей-офф.

Матч оставался безголевым до третьего периода. На 54-й минуте счёт открыл Байрон Фрэз, а за несколько секунд до финальной сирены Мартин Гернат отправил вторую шайбу в пустые ворота соперников. Голкипер «Локо» Алексей Мельничук отразил 27 бросков за игру и оформил третий «сухарь» в текущем сезоне.

После этой встречи ярославский клуб довёл количество набранных очков до 82, что гарантирует ему место в восьмёрке сильнейших. «Локомотив» дважды выходил в финал Кубка Гагарина, но оба раза уступил: в 2009 году — «Ак Барсу», а в прошлом сезоне — «Металлургу».