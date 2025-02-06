Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 февраля, 20:19

Определился первый участник плей-офф КХЛ

«Локомотив» разгромил минское «Динамо» и первым оформил путёвку в плей-офф КХЛ

Хоккеисты ярославского «Локомотива» одержали победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над минским «Динамо» со счётом 2:0 и стали первой командой, обеспечившей себе участие в плей-офф.

Матч оставался безголевым до третьего периода. На 54-й минуте счёт открыл Байрон Фрэз, а за несколько секунд до финальной сирены Мартин Гернат отправил вторую шайбу в пустые ворота соперников. Голкипер «Локо» Алексей Мельничук отразил 27 бросков за игру и оформил третий «сухарь» в текущем сезоне.

После этой встречи ярославский клуб довёл количество набранных очков до 82, что гарантирует ему место в восьмёрке сильнейших. «Локомотив» дважды выходил в финал Кубка Гагарина, но оба раза уступил: в 2009 году — «Ак Барсу», а в прошлом сезоне — «Металлургу».

ЦСКА по буллитам обыграл омский «Авангард» в матче КХЛ
ЦСКА по буллитам обыграл омский «Авангард» в матче КХЛ

Напомним, что прошлая встреча завершилась для «Локомотива» менее удачно. В упорном матче на своём льду ярославцы уступили столичному «Спартаку» со счётом 5:4.

Обложка ©

ХК «Локомотив» / Алексей Мельничук

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ХК Локомотив Ярославль
  • ХК Динамо Минск
  • КХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar