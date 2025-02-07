Нового главу «Роскосмоса» представят руководству госкорпорации уже 7 февраля
Возглавивший «Роскосмос» Дмитрий Баканов будет представлен руководству государственной корпорации уже 7 февраля. Об этом стало известно ТАСС.
«Сегодня будет представление руководству», — заявил агентству источник в «Роскосмосе», добавив, что кадровые перестановки в высшем звене оказалась для работников корпорации неожиданностью.
Владимир Путин подписал указ о назначении Баканова главой «Роскосмоса» 6 февраля. В Кремле уточнили, что к бывшему руководителю госкорпорации Юрию Борисову никаких претензий нет, а перестановки связаны лишь с плановой ротацией.
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ТАСС / Дмитрий Феоктистов