В находящихся под контролем ВСУ Краматорске, Славянске и Северске в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинских военных больше, чем мирного населения. Об этом рассказал пленный солдат 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Норик Окопов.

«Краматорск, Славянск и Северск — это такой котел тоже есть. Можно сказать, что большая часть присутствующих там людей — военные, их больше, чем местных жителей», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, украинские военнослужащие занимают дома мирных жителей. Среди военных есть артиллеристы, операторы дронов, разведчики, связисты и другие специализации. При этом гражданское население избегает контакта с ВСУшниками.