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Регион
7 февраля, 07:29

Больше, чем мирных жителей: Украинский пленный рассказал о гарнизоне ВСУ в Краматорске и Славянске

Пленный Окопов: Украинских военных в Краматорске больше, чем мирных жителей

В находящихся под контролем ВСУ Краматорске, Славянске и Северске в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинских военных больше, чем мирного населения. Об этом рассказал пленный солдат 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Норик Окопов.

«Краматорск, Славянск и Северск — это такой котел тоже есть. Можно сказать, что большая часть присутствующих там людей — военные, их больше, чем местных жителей», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, украинские военнослужащие занимают дома мирных жителей. Среди военных есть артиллеристы, операторы дронов, разведчики, связисты и другие специализации. При этом гражданское население избегает контакта с ВСУшниками.

Пленный Окопов попал на фронт по мобилизации в 2023 году. Примерно через год он дезертировал, но затем его поймали и снова отправили на передовую в составе штрафной 110-й бригады. В районе Великой Новосёлки Окопов сдался в плен.

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Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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