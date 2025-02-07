«Мёд с нотками пороха»: Последний житель освобождённой Викторовки пытается возродить село

В 2022 году после освобождения Викторовки в ДНР в родное село вернулся пасечник Юрий Воскобойников. Однако вместо местных жителей и домашнего скота он обнаружил разруху, оставленную после оккупации, и колодец, отравленный ВСУ при отступлении. Зато мужчину дождались его любимые пчёлы. Правда, за восемь лет из 30 ульев сохранились только четыре.

Тем не менее, Юрий решил остаться в родном селе и даже пытается возродить Викторовку. Он приглашает переехать в деревню с чистым воздухом и плодородной землёй всех оставшихся без жилья, главное — не бояться работы. Мужчина готов помочь каждому и даже обещает угощать особенным мёдом.