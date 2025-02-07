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Регион
7 февраля, 08:33

«Мёд с нотками пороха»: Последний житель освобождённой Викторовки пытается возродить село

Последний житель Викторовки в ДНР Юрий Воскобойников пытается возродить село

В 2022 году после освобождения Викторовки в ДНР в родное село вернулся пасечник Юрий Воскобойников. Однако вместо местных жителей и домашнего скота он обнаружил разруху, оставленную после оккупации, и колодец, отравленный ВСУ при отступлении. Зато мужчину дождались его любимые пчёлы. Правда, за восемь лет из 30 ульев сохранились только четыре.

Тем не менее, Юрий решил остаться в родном селе и даже пытается возродить Викторовку. Он приглашает переехать в деревню с чистым воздухом и плодородной землёй всех оставшихся без жилья, главное — не бояться работы. Мужчина готов помочь каждому и даже обещает угощать особенным мёдом.

«Сколько людей сейчас без жилья остались, так пусть приезжают сюда, лишь бы работы не боялись. А с разминированием я помогу. И мёдом свои угощу. Он у меня брендовый — с дикоросов бывшей серой зоны, с нотками пороха», — сыронизировал Юрий в беседе с kp.ru.

Мирные жители неоднократно становились жертвами преступного киевского режима, уничтожающего целые поселения, а военные преступления ВСУ — уже давно доказанный факт. К примеру, беженец рассказал, как украинский участковый из Селидово участвовал в казнях мирных жителей. Также стало известно, что снайпер ВСУ три дня убивал мирных жителей Селидово из укрытий в заброшке.

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Обложка ©

pixabay / Pexels

Борис Эльфанд
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