Швейцарцы продолжают читать RT, несмотря на запрет вещания в ЕС

«Уникальность RT заключается в его стремлении проникнуть в информационную сферу западных демократий с помощью дезинформации, теорий заговора и более широкого спектра новостей из мира спорта, политики и культуры», — заявил преподаватель по цифровой журналистике в Шеффилдском университете Англии Илья Яблоков.

В материале также отмечено, что RT в десять раз увеличил количество репортажей о Швейцарии с начала 2024 года. А согласно метрике медиа Insight News на сайте RT зафиксировано более 13 млн посещений жителей данной страны с июня 2023 по май 2024 года.