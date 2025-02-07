Швейцарцы продолжают читать RT, несмотря на запрет вещания в ЕС
NZ: В Швейцарии продолжают читать RT, несмотря на запрет в ЕС
Жители Европы продолжают следить за репортажами RT, несмотря на запрет. Особый интерес проявляют в Швейцарии, сообщает местная газета Neue Zürcher Zeitung.
«Уникальность RT заключается в его стремлении проникнуть в информационную сферу западных демократий с помощью дезинформации, теорий заговора и более широкого спектра новостей из мира спорта, политики и культуры», — заявил преподаватель по цифровой журналистике в Шеффилдском университете Англии Илья Яблоков.
В материале также отмечено, что RT в десять раз увеличил количество репортажей о Швейцарии с начала 2024 года. А согласно метрике медиа Insight News на сайте RT зафиксировано более 13 млн посещений жителей данной страны с июня 2023 по май 2024 года.
Напомним, в марте 2022 года постоянные представители стран ЕС одобрили запрет на вещание RT и Sputnik. Также Google начал блокировку их YouTube-каналов на территории Европы, после чего Роскомнадзор потребовал от видеохостинга и TikTok открыть доступ к аккаунтам.
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