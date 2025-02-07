Трампа уличили в желании отобрать у России природные ресурсы и сделать Украину колонией
InfoBRICS: Проект Трампа по сделке с Украиной нацелен подконтрольные РФ ресурсы
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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении получить доступ к природным ресурсам России, рассматривая Украину как потенциальную колонию. Такое мнение высказал египетский исследователь Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.
Он подчеркнул, что значительная часть ресурсов, на которые нацелены США, уже находится на территории России, что признавали даже украинские СМИ.
«Украинцы согласились на его предложение, так как им нужно избавиться от того, чего у них нет: большинство месторождений находятся под контролем России», - отметил исследователь.
По его мнению, инициатива нового президента США является попыткой превратить Украину в колонию.
В понедельник Трамп заявил, что Украина должна предоставить гарантии по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от Вашингтона. В то же время высокопоставленный украинский чиновник сообщил газете The New York Times, что Киев готов к сотрудничеству с США по вопросам редкоземельных металлов, при условии получения «достаточных гарантий безопасности».