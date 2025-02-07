Президент США Дональд Трамп заявил о намерении получить доступ к природным ресурсам России, рассматривая Украину как потенциальную колонию. Такое мнение высказал египетский исследователь Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.

Он подчеркнул, что значительная часть ресурсов, на которые нацелены США, уже находится на территории России, что признавали даже украинские СМИ.

«Украинцы согласились на его предложение, так как им нужно избавиться от того, чего у них нет: большинство месторождений находятся под контролем России», - отметил исследователь.