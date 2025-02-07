На «порше» актёра Матросова и его жены было выписано 1200 штрафов за шесть лет

На семейный автомобиль актёра Дениса Матросова и его жены было выписано свыше 1200 штрафов более чем на 1 миллион рублей. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, машина находится в собственности супруги артиста Оксаны Рудич-Каструбиной шесть лет, за которые на «порше» прилетело 1238 штрафов. Общая сумма составляет порядка 1,2 миллиона рублей. При этом свыше 1000 штрафов были выписаны за превышение скорости.

Напомним, что 7 февраля актёр Денис Матросов пострадал в аварии в Москве с автомобилем ГАИ. Он ехал в Porsche, оформленным на жену. Инцидент произошёл около 11 часов утра на северо-востоке столицы в Лианозово. Матросов двигался на зелёный свет по улице Хотьковская в сторону МКАД, а это время на Череповецкой улице с включённой сиреной следовал патрульный автомобиль ГАИ. Произошло столкновение. Матросов получил повреждение ноги. Предварительно, он сам был за рулём. Второй пострадавший — сотрудник ДПС из служебной машины — находится в тяжёлом состоянии.