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Регион
7 февраля, 13:36

Заслуженный врач РФ раскрыл, начнётся ли в России эпидемия гриппа

Врач Осипов не ожидает эпидемии гриппа в России

Несмотря на региональные вспышки гриппа, ожидать эпидемии болезни по всей России не стоит. Об этом заявил главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. Он подчеркнул, что распространение ОРВИ — характерное явление для осенне-зимнего периода.

«А тем более на тех территориях, где температура держится на плюсовых отметках, потому что вирусы имеют особенность сохраняться при температуре выше +10 градусов. Они уничтожаются при температуре +70», — продолжил заслуженный врач РФ

Тем не менее собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня» призвал граждан сохранять меры предосторожности. В частности, избегать большого скопления людей, носить маски в общественных помещениях, мыть руки, проветривать квартиры и проводить влажную уборку.

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Напомним, Россию охватил новый всплеск заболеваемости ОРВИ, болезни зафиксированы уже в 51 регионе. Тем не менее, россиянам дали советы по профилактике ОРВИ.

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Борис Эльфанд
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