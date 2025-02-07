Заслуженный врач РФ раскрыл, начнётся ли в России эпидемия гриппа

Несмотря на региональные вспышки гриппа, ожидать эпидемии болезни по всей России не стоит. Об этом заявил главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. Он подчеркнул, что распространение ОРВИ — характерное явление для осенне-зимнего периода.

«А тем более на тех территориях, где температура держится на плюсовых отметках, потому что вирусы имеют особенность сохраняться при температуре выше +10 градусов. Они уничтожаются при температуре +70», — продолжил заслуженный врач РФ