«Ненормальные люди»: Политолог раскрыл Life.ru, что стоит за провокационным признанием Подоляка

Практически все заявления украинских политиков в последнее время являются ненормальными. Их не стоит оценивать как-то иначе, заявил в беседе с Life.ru доцент Хельсинского университета, финский политолог Йохан Бэкман, комментируя провокационное признание советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о желании Украины спровоцировать войну между Россией и США.

Это ненормальные люди, ненормальные политики. Украина не занимается политикой, там нет политики. Это просто коррупция. Они получали колоссальные деньги от США, стран Евросоюза и НАТО. Сейчас у них проблемы, потому что этот поток денег, к которому они привыкли, заканчивается. Им нужно что-то другое. Йохан Бэкман доцент Хельсинского университета, финский политолог

Политолог усомнился, что произойдёт большая война. По его словам, в настоящее время, наоборот, идут разговоры о переговорах по инициативе президента США Дональда Трампа. Бэкман добавил, что встреча республиканца с российским лидером Владимиром Путиным состоится. Это может произойти в ближайшем будущем, предположил эксперт. Собеседник Life.ru дополнил, что речь идёт о переговорах между РФ и США, где будет решаться вопрос о судьбе Украины.