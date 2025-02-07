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Регион
7 февраля, 12:33

«Ненормальные люди»: Политолог раскрыл Life.ru, что стоит за провокационным признанием Подоляка

Политолог Бэкман назвал ненормальными слова Подоляка о войне между РФ и США

Михаил Подоляк. Обложка © ТАСС / AP

Михаил Подоляк. Обложка © ТАСС / AP

Практически все заявления украинских политиков в последнее время являются ненормальными. Их не стоит оценивать как-то иначе, заявил в беседе с Life.ru доцент Хельсинского университета, финский политолог Йохан Бэкман, комментируя провокационное признание советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о желании Украины спровоцировать войну между Россией и США.

Это ненормальные люди, ненормальные политики. Украина не занимается политикой, там нет политики. Это просто коррупция. Они получали колоссальные деньги от США, стран Евросоюза и НАТО. Сейчас у них проблемы, потому что этот поток денег, к которому они привыкли, заканчивается. Им нужно что-то другое.

Йохан Бэкман

доцент Хельсинского университета, финский политолог

Это ненормальные люди, ненормальные политики. Украина не занимается политикой, там нет политики. Это просто коррупция. Они получали колоссальные деньги от США, стран Евросоюза и НАТО. Сейчас у них проблемы, потому что этот поток денег, к которому они привыкли, заканчивается. Им нужно что-то другое.
Это ненормальные люди, ненормальные политики. Украина не занимается политикой, там нет политики. Это просто коррупция. Они получали колоссальные деньги от США, стран Евросоюза и НАТО. Сейчас у них проблемы, потому что этот поток денег, к которому они привыкли, заканчивается. Им нужно что-то другое.

Политолог усомнился, что произойдёт большая война. По его словам, в настоящее время, наоборот, идут разговоры о переговорах по инициативе президента США Дональда Трампа. Бэкман добавил, что встреча республиканца с российским лидером Владимиром Путиным состоится. Это может произойти в ближайшем будущем, предположил эксперт. Собеседник Life.ru дополнил, что речь идёт о переговорах между РФ и США, где будет решаться вопрос о судьбе Украины.

«Я думаю, что эти выплески и заявления — это позиция Киева. Но Киев всё меньше и меньше интересует людей, мало кто обращает внимания на них, потому что все понимают, что нужно искать выход из этой ситуации и начинать новую эру — эру мира. Здесь, конечно, очень важен результат совместных встреч представителей РФ и США», — подытожил специалист.

В Кремле дали совет США по Украине
В Кремле дали совет США по Украине

Напомним, ранее в офисе Владимира Зеленского заявили, что Киев рассматривает вариант провокации прямого военного конфликта между США и РФ. Советник главы офиса Михаил Подоляк подчеркнул, что в таком сценарии для Украины ситуация могла бы улучшиться. В МИД РФ отметили, что заявления Подоляка являются подтверждением террористической сущности Киева.

Екатерина Хмелева
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